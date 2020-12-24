Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs salgını nedeniyle zarar uğrayan esnaf ve sanatkarlara sağlanacak kira yardımı ve hibenin müjdesini kabine toplantısının ardından duyurmuştu. Hibe ve kira desteğinin detayları Resmi Gazetede yayımlanırken Ticaret Bakanlığı da destekten faydalanacak olan esnaf ve sanatkarları açıkladı. Peki Esnafa kira desteği ne zaman verilecek? Hangi esnafa kira yardımı yapılacak? Kira yardımı alacak meslekler ve kodları konusu araştırılıyor. İşte detaylar...

KİMLER KİRA YARDIMI ALACAK MESLEKLER VE KODLARI | ESNAFA KİRA DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ticaret Bakanlığı, kira yardımının detaylarını açıkladı. Buna göre büyükşehirlerde 750 TL, diğer illerde ise 500 TL kira desteği sağlanacak. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "COVİD-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Aralık 2020 tarihli Kabine toplantısının ardından açıklanmıştır. Bu çerçevede 3323 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, 23 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karar gereğince; salgından etkilenen kesime aylık 1.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk Lirası doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde aylık 500 Türk Lirası kira desteği verilecektir. " ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaflara sağlanacak kira desteği başvurularının ocak ayında e-Devlet üzerinden yapılacağını açıkladı.

İşte Bakanlığın açıkladığı listeye göre yardım alabilecek meslekler ve kodları şu şekilde:

22.12.2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında Desteklenecek Ekonomik Faaliyetler