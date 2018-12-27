Esnafa “Ücretli Poşet” Uyarısı

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlayacak plastik poşetlerin ücretlendirmesi hakkında esnafa uyarılarda bulundu.

AESOB Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından plastik poşet kullanımının azaltılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi kapsamında, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik alışveriş poşetlerinin tüm noktalarda ücretli hale geleceğini hatırlatarak poşetlerin ücretsiz verilmesi halinde cezai işlem uygulanabileceğini aktardı.

Alışverişlerinde ücretli poşet kullanmak istemeyen vatandaşların alışveriş filesi, kese kağıdı, bez çanta gibi alternatiflere yönelebileceğini aktaran Dere, "10 Aralık 2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler artık ücretli hale geliyor. Poşetlerin ücretli hale getirilmesinin temel amacı, plastik poşet kullanımının azaltılması ve bu sayede çevre kirliliğinin önlenmesi. Dolayısıyla, alışveriş yaparken ücretli poşet kullanmak istemiyorsak yanımızda bez çanta, kese kağıdı, file gibi alternatif taşıma malzemeleri bulundurmalıyız. Alışana kadar biraz zorlanabiliriz ancak bu durumu alışkanlık haline getirdiğimizde hem doğamızı daha az kirletmiş olacağız hem de sağlığımızı koruyacağız. Bildiğiniz gibi plastik poşetler, içerdiği kanserojen maddelerle sağlığımızı ciddi anlamda tehdit ediyordu. Ayrıca plastiğin hammaddesi döviz ile temin edildiğinden milli ekonomimiz için de önemli bir gider kalemi oluşturuyordu. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek bu uygulamanın yaygınlaşmasıyla hem sağlık hem de ekonomik anlamda avantaj sağlamış olacağız" dedi.

Büfe, bakkal, manav gibi plastik poşetleri yoğun olarak kullanan esnafları uyaran Adlıhan Dere, "Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulacak komisyon aracılığıyla belirlenecek ve her yıl için güncellenecek. Düzenlemeye aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 TL idari para cezası verilecektir. Esnaflarımızın bu konuda dikkatli olmalarını özellikle rica ediyorum. Çünkü poşet ücretlerinin fişlerde açıkça belirtilmesi gerekli aksi takdirde cezai işlem ile karşı karşıya kalabilirler. Vatandaşlarımız da alışveriş fişlerini dikkatli incelemeli ve fişlerin en alt bölümünde yer alan poşet ücretlerini kontrol ederek kullandıkları poşet sayısı ile karşılaştırmalılar."

Kaynak: İHA