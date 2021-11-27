Esnafı tek tek ziyaret edip doları boykot ettiler! "Bizim dükkanda dolar geçmez!"

Son dönemde döviz kurunda yaşanan artış sonrasında harekete geçen bir grup Pendik vatandaşı, Milli bilinç oluşturma amacıyla bölge esnafını ziyaret etti. Gittikleri ensaflara dolar konusunda uyarıda bulunarak alışverişlerinde kullanmamaları yönünde tavsiye veren grup, "Bizim dükkânda dolar geçmez" yazılı broşürler dağıttı. Esnaf da bu broşürleri camlarına takarak dolara karşı boykota destek verdi.

"KENDİ PARAMIZA SAHİP ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Hiçbir siyasi partinin etkisi altında kalmadan, dışa bağımlı olmayı istemedikleri için böyle bir protestoya kalkıştıklarını ifade eden Pendik Kaynarca Kredi Kooperatifi Başkanı Hüsamettin Elçi “Son dönemlerde ülkemdeki bilhassa ekonomik gelişmelerin, bu çalkantıların milletimi rahatsız eden, esnafımı huzursuz eden bu gelişmelerin karşısında duyarsız kalmak istemedik. Hiçbir siyasi partiye, hiçbir partinin borazanı olmadan tamamen gönlümüzdekini aktarmak istedik. Çünkü biz biliyoruz ki dilin söylediğini kulak, kalbin söylediğini kalp duyarmış. Kalp hissedermiş. Biz kalben bu imajı, bu mesajı vermek istiyoruz. Biz dışa bağımlı olmak istemiyoruz. Artık dolarla bizi tehdit etsinler istemiyoruz. Biz ekonomimizi, huzurumuzu, dolarla, dövizle bozsunlar istemiyoruz. Onun için kendi paramıza sahip çıkmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"BİRLİĞİMİZE ASLA ZEVAL GETİRMEYECEĞİZ"

Türk milleti olarak birlik içerisinde olmamız gerektiğinin altını çizen Elçi, “Diyoruz ki ‘bizim dükkanda dolar geçmez’. Bu sloganı bütün ülkeme bütün dükkanlarıma, bütün hanelerime ev ev, sokak sokak, cadde cadde yaymak istiyoruz. Biz esnaf olarak etnik kökeni ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak Türk milleti olarak diyoruz ki birliğimize asla zeval getirmeyeceğiz. Biz, biriz, birimizin hissettiğini hepimiz hissederiz. Birbirimizi bu millet olarak Çanakkale'de de biz gösterdik. Kurtuluş Savaşı’nda da gösterdik. Her milletimizin başı sıkıntıya düştüğünde 15 Temmuz'da da gösterdik ki birimizin parmağı kanarsa hepimizin canı yanar. Bu imajı dünya bilmeli. Bunu artık dünyaya göstermeliyiz. Atalarımın gösterdiği şeyi ben de göstermek mecburiyetindeyim. Öyleyse esnaf kardeşimle, işçi kardeşimle birlikte hareket edip artık dışa bağımlılığımızın, bize tehditlerin karşısında dimdik durmamız gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.