Esnafın yüzünü güldürecek yasa geldi: Pandemiyi de kapsıyor! Olağanüstü durumlarda kapalı tutulan iş yerleri kira ödemeyecek!

Tüm dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs salgınının ülkemizdeki etkileri de gücünü yitirmeden devam ederken bu süreçte faaliyet gösteremeyen iş yeri sahiplerinin yüzünü güldürecek bir adım atıldı. Kira sözleşmeleri ile ilgili hazırlandığı öğrenilen yeni yasaya göre artık olağanüstü durumlarda (pandemi, afet vs.) iş yerleri, kapalı olan işletmeleri için kira ödemek zorunda kalmayacak.