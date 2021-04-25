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  3. Esnafın yüzünü güldürecek yasa geldi: Pandemiyi de kapsıyor! Olağanüstü durumlarda kapalı tutulan iş yerleri kira ödemeyecek!

Esnafın yüzünü güldürecek yasa geldi: Pandemiyi de kapsıyor! Olağanüstü durumlarda kapalı tutulan iş yerleri kira ödemeyecek!

Yeni tip koronavirüs salgınında faaliyet gösteremeyen iş yerleri için hükümetten kritik hamle geldi. Kira sözleşmeleri ile ilgili yapılan yeni yasa çalışmalarına göre, olağanüstü durumlarda hizmet vermeyerek kapalı tutulan iş yerleri sahiplerinin kira ödeme zorunluluğu ortadan kalkacak.

Esnafın yüzünü güldürecek yasa geldi: Pandemiyi de kapsıyor! Olağanüstü durumlarda kapalı tutulan iş yerleri kira ödemeyecek! 1110

Tüm dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs salgınının ülkemizdeki etkileri de gücünü yitirmeden devam ederken bu süreçte faaliyet gösteremeyen iş yeri sahiplerinin yüzünü güldürecek bir adım atıldı. Kira sözleşmeleri ile ilgili hazırlandığı öğrenilen yeni yasaya göre artık olağanüstü durumlarda (pandemi, afet vs.) iş yerleri, kapalı olan işletmeleri için kira ödemek zorunda kalmayacak.