Esnafın yüzünü güldürecek yasa geldi: Pandemiyi de kapsıyor! Olağanüstü durumlarda kapalı tutulan iş yerleri kira ödemeyecek!
Esnafın yüzünü güldürecek yasa geldi: Pandemiyi de kapsıyor! Olağanüstü durumlarda kapalı tutulan iş yerleri kira ödemeyecek!
Yeni tip koronavirüs salgınında faaliyet gösteremeyen iş yerleri için hükümetten kritik hamle geldi. Kira sözleşmeleri ile ilgili yapılan yeni yasa çalışmalarına göre, olağanüstü durumlarda hizmet vermeyerek kapalı tutulan iş yerleri sahiplerinin kira ödeme zorunluluğu ortadan kalkacak.