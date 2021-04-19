Terör örgütü araziye gizlemiş! Bitlis’te patlamaya hazır TNT ve inşaat malzemesi ele geçirildiAydem halka arz eşit mi oransal mı? Hisse senedi, borsa kodu | Aydem enerji kaç lot verir?Korktuğu için aşı olmak istemeyen yaşlı adamı, İl Sağlık Müdürü ikna ettiKısıtlamadan muaf tutulan çiftçiler hafta sonu tarlada çalıştıPeru’da helikopter kazası! 12 kişiyi taşıyan askeri helikopter nehre düştü: 5 ölüBursa'da aç kalan domuz sahile indi, deniz kenarında ne bulduysa yedi!Adnan Şensoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? Adnan Şensoy hangi cemaatten?ŞOK 19 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu | ŞOK bu hafta efsane katalog ile karşınızda!Hırsızların rahat tavırları pes dedirtti! Hem yasağı deldiler hem de motosikleti çaldılar23 Nisan şarkıları 2021
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Esnaflar denetlendi! Maske, mesafe, hijyen uyarısı yapıldı

Esnaflar denetlendi! Maske, mesafe, hijyen uyarısı yapıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde korona virüsle (covid-19) mücadele kapsamında yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri hafta sonu da devam etti.

Esnaflar denetlendi! Maske, mesafe, hijyen uyarısı yapıldı

Erzincan'ın İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, alınan korona virüs tedbirlerini denetledi. Kaymakam Kaptanoğlu başkanlığında ilçede yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ve market, bakkal, manav ve kasapların 10.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermeleri konularında denetim gerçekleştirildi.

Yoğunlaştırılmış dinamik denetimler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağında esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda rehberlik ve bilgilendirmelerde bulunuldu. Sağlığımız için, sevdiklerimiz için, hepimiz için korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulması gerektiğini vurgulayan Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, her bir vatandaşın yayınlanan genelgelerin yanında kendi tedbirlerini almaları durumunda bu salgından başarıyla atlatılacağını ifade etti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Esnaflar denetlendi! Maske, mesafe, hijyen uyarısı yapıldı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT