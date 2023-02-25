Esnaider Cabezas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esnaider Cabezas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Esnaider Cabezas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Esnaider Cabezas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Esnaider Cabezas 27 Şubat 1999 tarihinde Quinindé şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Esnáider Eliécer Cabezas Castillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Esnaider Cabezas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente del Valle futbol takımında oynamaktadır. Independiente del Valle takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Esnaider Cabezas'nin Independiente del Valle ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Esnaider Cabezas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Esnaider Cabezas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Esnaider Cabezas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Esnaider Cabezas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mayıs 2017 yılında Duros del Balon

12 Ocak 2021 yılında Guayaquil City

5 Ocak 2023 yılında Independiente

Esnaider Cabezas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Esnaider Cabezas şuan Independiente del Valle takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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