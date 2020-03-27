Esnek çalışma sistemi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklaması sonrası bu sorunun cevabı merak ediliyor. Birçok internet kullanıcısı esnek çalışma sistemine ilişkin internette arama yapıyor. Peki Esnek çalışma sistemi nedir? | Kamuda esnek çalışma ne zaman başlıyor? | Hangi alanları kapsayacak? Ayrıntılar haberimizde...

ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMİ NEDİR?

Esnek çalışma modelleri, çalışanların mesai saatleri baz alınarak hazırlanmış bir sistemdir. Esnek çalışma saatlerine sahip olan şirketlerin mesailerine başlama saatleri ve mesailerini sonlandırma saatleri diğer şirketlere göre farklıdır.

Serbest çalışma saatlerini uygulayan şirketlerin bazıları “compressed week” dedikleri sistem ile devam ederken, bazıları da mesai saatlerinin başlama ve sonlanma saatlerini 1 saat ileri ya da geri alarak (istihdam edilen kişinin toplam mesai saatini tamamlama şartıyla) devam etmektedir.

Esnek çalışma zamanları, evden çalışma (home-office), daha kısa süren haftalar içerisinde daha uzun çalışılan günler (compressed workweeks: shorter weeks, longer days) gibi çalışma saatleridir.

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA NE ZAMAN BAŞLIYOR? | HANGİ ALANLARI KAPSAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu genelge Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Genelgeye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mücadeleyi, etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

Buna dair usul ve esaslar, Cumhurbaşkanlığı bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için bakan, taşra teşkilatları ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenecek. Bu belirleme yetkisi devredilebilecek.

Dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacak.

Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak.

Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit olacak. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak.

İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacak, hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönmek zorunda olacak.

Daha önce, Kovid-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler. Yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da genelge kapsamında belirlenecek usul ve esaslar dahilinde idari izinli sayılabilecek.

Erdoğan koronavirüse ilişkin yeni tedbir paketini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim sizleri en kalbi duygularıma selamlıyorum. Dünyanın tamamını etkisi altına alan covid-19 hastalığı giderek yaygınlaşıyor ve giderek daha fazla can alıyor. Ülkemizde de maalesef 92 can kaybı vardır. Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla mücadelemiz kararlılıkla sürdürüyoruz. daha çok fedakarlık yapmak gereken bir döneme girdik. Şu hususları asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe asla kapılmayacağız. çünkü sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Bir yandan devlet olarak tedbirleri alacağız vatandaşlarımzı da bireysel tedbirleri alacak.

Tüm tedbirleri titizlikle uyguladığımızda bu riskin üstesinden en kısa zamanda gelebileceğimizi görüyoruz. Türkiye bu salgına olabilecek en hazırlıklı şekilde yakalanmıştır. İlaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur. Üretim ve tedarik zincirleri aksaksız çalışıyor. Stokçuluk yapanlar, kara borsa yapanlar var. Sakın bunlara aldanmayın. Bütün güvenlik güçleriyle sırtlarındayız.

Dünyanın nüfusa göre en çok yoğun bakım yatağına sahip ülkeyiz. Hızlı tanı kitlerini devreye sokarak, test sayısını süratle arttırdık.

Testler kesinlikle ücretsizdir. Kabine toplantımızı her hafta tele konferansla bundan sonra gerçekleştireceğiz. Tüm çalışmalarımızı şeffaf şekilde yürütüyoruz. Bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda tedbirler alıyoruz. Belirlenen kurallara ne kadar riayet edersek bu cendereden o kadar çabuk çıkarız. Tedbirlerin süresini halkımızın kararlılığı belirleyecektir. Aldığımız yeni, tedbir paketini hayata geçirmeye kararlaştırdık.

1- Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır

2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışama geçilecektir

3-Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.

4-Piknik alanları hafta sonu kapalı olacak hafta içi de buralarda toplu olarak bulunulmayacaktır.

5-Askerlerimiz 14 gün kuralına uygun olarak celp uygulamasına tayin olacaktır.

6-Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir

7- Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştıracaktır.

Şimdi asıl önemli yere geliyorum. Bu tedbirlerin 30 büyük şehrimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir.

Ev ve iş yeri dahil her ortamda toplu ulaşımı zorunlu olmadıkça kullanmayarak, temizliğimize hassasiyet göstererek tedbirlerin etkinliği artırmamız şarttır.

Şayet bu tedbirlerin daha ileri noktalara ulaşmasını istemiyorsak, gönüllü karantina şartlarına riayet etmeliyiz. Yani evimizden çıkmayacağız. Şu anda ABD'nin geldiği durum ortada. Öyleyse bizler, Türkiye olarak bulunduğumuz konumu çok daha ileri bir dereceye taşımamız lazım. Bu süreci en az hasarla atlattığımızda önümüzde aydınlık bir gelecek bizi bekliyor. Rehavete ve paniğe kapılmadan dikkatle ve sabırla atacağımız her adım bizi bu tedbirden biraz daha uzaklaştıracaktır. Lütfen evde kalalım kurumlarımızın açıkladığı tedbirleri hassasiyetle uygulayalım. Şunu unutmayalım, yarın elbet bizimdir, gün doğmuş gün batmış evet bizimdir.