Esnek Zemin Kaplamacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Esnek Zemin Kaplamacısı görev tanımı nedir, Esnek Zemin Kaplamacısı ne iş yapar, Esnek Zemin Kaplamacısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Esnek Zemin Kaplamacısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Esnek Zemin Kaplamacısı Tanımı;

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Esnek Zemin Kaplamacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Esnek Zemin Kaplamacısı Maaşları

Esnek Zemin Kaplamacısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Esnek Zemin Kaplamacısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Esnek Zemin Kaplamacısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7112.15

Meslek Adı :

Esnek Zemin Kaplamacısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Tuğla Örme Ustaları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İSG, çevre koruma ve kalite önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, uygulama sahasına ilişkin işlemleri uygulama zemini ve malzemeleri düzenleyerek yürüten, uygulama sahasına bordür döşeyerek kum seren, taban tuğlası, beton parke ve taş döşeyen ve mesleki gelişim çalışmalarına katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Esnek Zemin Kaplamacısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG, çevre koruma ve kalite önlemlerini uygulamak,

b) İSG, çevre koruma ve kalite önlemlerini uygulamak,

c) İş organizasyonu yapmak,

d) Uygulama sahasını düzenlemek,

e)Taban tuğlası, beton parke ve taş döşeme işlemlerini yürütmek,

f) Mesleki gelişim çalışmalarına katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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