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  3. ESO üyelerine “Personel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı” ücretsiz

ESO üyelerine “Personel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı” ücretsiz

Personellerini kendilerine ait özel araçlarla taşımak isteyen ESO üyeleri "Personel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı" işlemlerini ESO'da gerçekleştirebilecekler.

ESO üyelerine “Personel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı” ücretsiz

Personellerini kendilerine ait özel araçlarla taşımak isteyen ESO üyeleri "Personel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı" işlemlerini ESO'da gerçekleştirebilecekler.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Üyeleri için bir önemli bir hizmeti daha hayata geçiriyor. Kendi özmal araçlarıyla kendi personelini taşımak isteyen ESO üyeleri, ruhsatlarını ücretsiz alacak. Aynı zamanda hizmetten yararlanacak olan üyeler işlemlerini ESO'da gerçekleştirebilecek. Bu hizmetten faydalanmak isteyen ESO üyelerinin istenilen evrakları eksiksiz olarak hazırlayıp ESO'ya teslim etmeleri gerektiği açıklandı. Personel servis aracı çalışma ruhsatı için son başvuru tarihi ise 31 Mart Pazar günü olarak bildirildi.

ESO üyelerine “Personel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı” ücretsiz

ESO üyelerine “Personel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı” ücretsiz

Kaynak: İHA

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