ESOB Başkanı Fırat: “Yeni paket istiyoruz”

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, açıklanan ekonomi paketlerinde uzun süredir esnafla ilgili maddelerin olmadığına dikkat çekti. Başkan Fırat, "En küçük dalgalanmada en çok etkiyi gören esnaf ve sanatkarımız için yeni bir destek paketi hazırlanmalı" dedi.

Ekonomik büyüme ve kalkınma amacıyla hazırlanan destek ve teşvik paketlerinde uzun süredir esnaf ve sanatkarla ilgili maddeler bulunmadığını ifade eden ESOB Başkanı Rasim Fırat, "acil destek" için çağrıda bulundu. Kara liste sorunu nedeniyle etkin bir sicil affı başta olmak üzere esnafın can suyu kredisine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan Fırat, destek veya teşvik paketlerinde esnaf ve sanatkârın unutulmaması gerektiğini dile getirdi.

ESNAFIN PAYI UNUTULMAMALI

Başkan Fırat, "Geçen yıldan bu yana çok sayıda destek ve teşvik paketi açıklandı. Ancak hiç birinde esnaf ve sanatkarımız yer almadı. KOBİ'leri ilgilendiren paketlerin çoğundan da esnafımız yararlanamadı. Döviz kurlarındaki iniş ve çıkışlar, enflasyon oranları gibi nedenlerle esnafımız zor dönemlerden geçti. Unutulmamalı ki, ekonomik büyümede esnaf ve sanatkârın payı büyüktür. Ekonomimizin bel kemiği olan olan esnafımızın korunması ülke menfaatleri için çok önemlidir. Zor dönemlerden geçen esnafımızın bu süreçten en az zararla çıkabilmesi için bugüne kadar yapılan devlet destekli teşvikler ve ekonomi paketlerindeki gibi, esnaf yararına olan bir paket hazırlanmalı ki öncelikle kara liste sorununun çözülerek, esnafın kredi imkânlarına ulaşabilmesi sağlanmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA