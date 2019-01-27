ESO’dan ihracata önemli destek

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) üyelerine 5 sektör ve 5 uluslararası proje ile büyük katkı verecek.

Bu katkı Eskişehir'in ihracatına da büyük fayda sağlayacak. Bu konuda Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği, Eskişehir Sanayi Odası'nın koordinasyonunu yapacağı Uluslararası Rekabetçiliğin Desteklenmesi (URGE) Projeleri tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "URGE programlardan beş tane daha oluşturuyoruz. Bu bir seferberliktir ve ihracatla ilgilidir" dedi. ESO Üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan ESO Başkanı Kesikbaş, URGE projeleri kapsamında sanayicilerin uluslararası rekabette bilinçlenmeleri amacıyla toplantının düzenlendiğini bildirdi. Kesikbaş konuşmasında "Geçtiğimiz günlerde TOBB ekonomi konseyindeydik. Türkiye ve ekonomisi konuşuldu, tartışıldı. Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız oradaydı. Biz hep ihracattan başka şansımız yok diyorduk, orada da aynısı söylendi. İç piyasalar daralıyor ve çeşitli artışlar sanayicilere gider olarak işleniyor. Bu nedenle gelirlerimizi artırmamız gerekiyor. Ekonomik durumlar belli, ben hep söylüyorum biz bize yeteriz. Ticaret Bakanlığı'nın ciddi teşvikleri var. Şu an yapı malzemeleri sektörü ile ilgili URGE yapıyoruz ve devlet tarafından destekleniyoruz. Bu programlardan beş tane daha oluşturuyoruz. Bu bir seferberlik, ihracatla ilgili bir seferberliktir. Devlet paramızı bir şekilde veriyor. Lütfen bu desteklerden yararlanalım. İhracattan başka şansımız yok. Birbirimizle olan her etkileşimimiz bunu başarmamıza sebep oluyor aslında. Mümkün olduğunca yurt dışına çıkmamız gerekiyor" dedi.

Yol haritası çıkacak

Sanayicilere URGE'nin tanımını yapan ve "URGE, firmaların iş birliği kuruluşları önderliğinde ihracata yönelik ortak eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesi için kullanılan bir araçtır" ifadelerini kullanan Rönesans Enstitüsü Danışmanı Ceyhun Yeşilşerit, URGE Projelerinin yapılabilmesi için, "Kümelenme" modelinden yararlanılarak uluslararası pazarda var olunabileceğini, bunun içinde öğrenme, eğitim, tanıtım, yurt dışı fuarlarına katılım ve alım heyetleri gibi aşamalardan geçileceğini belirtti. ESO'nun hali hazırda bir URGE Projesi yürüttüğünü ve 5 farklı sektöre yönelik 5 URGE Projesi daha yürüteceğini belirten Yeşilşerit şu bilgileri paylaştı:

"ESO aynı anda 5 projeyi yürütebiliyor. Her proje 3 yıl sürüyor. Bir projeye katılan firma 3 yıl sonra başka bir projeye daha katılabiliyor. Projeye firmaların bireysel ihtiyaç analizlerinin çıkarılması ile başlanıyor. Firmaların ihtiyaçları gidermeleri yönünde yol haritaları çizilerek yurt dışı pazarında rekabet edebilir hale getirilmesi hedefleniyor. Sonrasında kümenin ihtiyaç analizi yapılarak firmalara ortak bir yol çiziliyor. Alım heyetleri kümede yer alan firmalara getirilerek birebir görüşmeler sağlanıyor. Ancak çatı olmadan URGE yapılamıyor. Burada çatı ESO oluyor. Belirli harcamalar yapılıyor ve devlet bu harcamaların yüzde 75'ini karşılıyor. Yapı malzemelerinde 39 firma olarak yola çıktık. Kümelenme firmalarının anlaşması, aynı dili konuşması, aynı duyguları ve amacı paylaşması gerekiyor. Rekabetin dengeli ve birlik içerisinde yurt dışı pazarlarında yapılması gerekiyor."

Kaynak: İHA