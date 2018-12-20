ESOGÜ Hastanesi’nde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) çerçevesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) işbirliğiyle deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 50 personelin katıldığı tatbikat, senaryo gereği merkez üssü Tepebaşı İlçesi olan, 5 şiddetindeki ve yaklaşık 20 saniye sürdüğü varsayılan depremin ardından HAP Başkanının Olay Yönetim Merkezi (OYM) ekibinden deprem ile ilgili son durum hakkında rapor hazırlanmasını istemesiyle başladı. Mor Kod verilerek HAP Planı aktive edildi. Deprem sonrasında 5. kat inşaat alanında bulunan personelden haber alınamadığı bilgisinin gelmesinin ardından, inşaat alanındaki yangını söndürmek üzere Hastane UMKE ve Acil Durum Ekiplerinde görevli personelin olay yerine intikali ile söndürme, arama, kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bu arada güvenlik amiri tarafından olay yerinde güvenlik önlemlerinin alınması için güvenlik personeli görevlendirildi. Servislerde yatay ve dikey tahliyeler güvenli bir şekilde yapıldı. Ardından yatan hastalar ve refakatçiler görevlilerin ve acil yardım ekibinin yardımı ile tahliye edildi.

Açıklamada, "HAP tatbikatları herhangi bir acil durum - afet durumu meydana geldiğinde hastanede önceden belirlenen kişilerin daha sistemli ve organize davranış ve tutum geliştirmesini sağlamaktadır. Böylece acil durum ve afetlerden en az yaralı ve maddi hasar ile kurtulmak ve afeti hızlı ve doğru yönetmek hedeflenmektedir" dedi.

Kaynak: İHA