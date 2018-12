ESOGÜ Hastanesi’nde yıl sonu konseri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2014 yılında kurulan Türk Halk Müziği Korosu, ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde moral konseri düzenledi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve Şef Muharrem Atabay yönetimindeki 42 kişiden oluşan THM Korosunun moral konseri, "Kütahya'nın Pınarları" adlı eserle başladı. Kütahya, Çanakkale, Isparta, Kırşehir, Sivas, Muğla, Karadeniz, Rumeli başta olmak üzere çeşitli yörelerden türküler seslendiren topluluk, seyircilerin de yer yer eşlik etmesiyle büyük alkış aldı.

ESOGÜ Sağlık Hizmetleri Müdürü Burçin Çakıroğlu Danacı, sağlık personellerinin de et ve kemikten oluşan her canlı gibi duyguları, düşünceleri ve gözyaşları olduğunu ve bu bilinçle hastane koridorlarında hasta odalarında her daim hastalarla birlikte onlara destek olarak görevlerini yürüttüklerini dile getirdi. Danacı, "Hayatın içinde olan tüm hüzünler, acılar, dertler, güzellikler bizi etkiler. Bu gece bu türkülerde ruhumuzdan geçenleri yakalayacağınızı ümit ediyoruz. ESOGÜ Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Korosu, yoğun iş temposunda çalışan personelimize sosyal faaliyet ve motivasyon aradığımız bir dönemde hemşire arkadaşımız Mustafa Taşcı" nın bizi değerli şefimiz Muharrem Atabay ile tanıştırması vesilesiyle kuruldu. Takip eden süreçte hemşirelerimizin dışında diğer hastane çalışanlarımızın da aramıza katılması ve Üniversitemiz Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi'mizin de desteği ile büyük bir aile olduk" diye konuştu.

Düzenlenen konsere; ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Başar Sırmagül, Doç. Dr. Nurdan Acar, ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Burçin Çakıroğlu Danacı ve Hastane Başmüdürü Mesut Sarıbardak'ın katıldı.

Kaynak: İHA