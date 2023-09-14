ESOGÜ ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden şehir içi ulaşımda işbirliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESTRAM A.Ş. arasında ESOGÜ öğrencilerinin kullanmakta oldukları kimlik kartlarını Eskişehir'deki toplu taşıma araçlarında ESKART olarak adlandırılan kartların yerine kullanılabilmesine yönelik protokol imzalandı.

Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleşen protokol imza törenine ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Demiral, Genel Sekreter Bayram Kaplan, ESTRAM A.Ş. Genel Müdürü Hakan Murat Bayındır ve diğer yetkililer katıldı.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Demiral, farklı konulardaki iş birlikleri için başlangıç olması temennisiyle protokolün hayırlı olmasını dilerken, ESTRAM A.Ş. Genel Müdürü Hakan Murat Bayındır da protokolün her iki tarafa hayırlı olmasını diledi.

Protokol ile hayata geçirilecek uygulama çoklu kart kullanımını ortadan kaldıracak. ESOGÜ öğrencileri bu uygulama ile indirimli ücretten faydalanmalarını sağlayacak yıllık vize ücreti hariç ayrıca toplu taşıma kartı ücreti ödemeyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)