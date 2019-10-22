ESOGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Erdağ, Barış Pınarı Harekatı’nı yerinde takip ediyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Erdağ, Türkiye'nin terör örgütü YPG-PKK'ya karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nı, harekatın başlangıcından bu yana sınır bölgesinde yakından takip ediyor.

Bu süreçte çeşitli ulusal medya kuruluşlarına harekata ilişkin yorum ve analizleriyle katkı sunan Doç. Dr. Ramazan Erdağ; Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmasından kaynaklanan güvenlik tehditleri, harekat öncesi yapılan hazırlıklar; harekatın amaçları, seyri ve Türkiye'nin diğer ülkelerle ilişkilerine etkileri; olayın medya boyutu ve bundan sonraki olası gelişmelere dair görüşlerini paylaşıyor.

Harekatın Türkiye'nin güney sınır güvenliğine büyük tehdit oluşturan terör örgütlerini bölgeden temizlemek ve terör koridoruna izin vermeyerek terörden arındırılmış güvenli bir bölge tesis etmek amacını taşıdığını belirten Doç. Dr. Ramazan Erdağ, bu amaçlara yönelik olarak Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesinin getirdiği meşru müdafaa hakkı ve BM Güvenlik Konseyi'nin daha önce almış olduğu kararlar doğrultusunda harekete geçildiğini ifade etti.

Doç. Dr. Ramazan Erdağ Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere ortaya konan siyasi kararlılık, hukuki meşruiyet ve harekat öncesi yapılan güçlü askeri ve istihbari hazırlığın harekatın başarısındaki en önemli üç unsuru oluşturduğunu vurguladı. Harekatın tek bir sivile bile zarar vermeden nokta atışı operasyonlarla yürütüldüğünü ve en az zayiatla Tel Abyad ve Resulayn ilçelerinin terörden arındırıldığını dile getiren Doç. Dr. Ramazan Erdağ, bu süreçte ayrıca terör destekçisi ülkelerin Türkiye'nin sivilleri hedef aldığı algısını yaratmaya çalıştığını, bu nedenle harekat sırasında bir yandan da yalan ve çarpıtma haberler ve görseller yoluyla yürütülen bir kara propaganda ile mücadele edilmek zorunda kalındığını kaydetti.

Türkiye'nin medya yoluyla yürütülen bu karalamaya karşı söz konusu yalan haber ve görsellerin aslını ortaya çıkarmasının terör destekçilerini rahatsız ettiğini belirten Doç. Dr. Ramazan Erdağ, her olayda Türkiye'ye basın özgürlüğü uyarısı yapan çevrelerin TRT World kanalının resmi twitter hesabını bile sansürlemeye ve engellemeye çalıştıklarını, bunun da samimi olmadıklarını ortaya çıkardığını ifade etti. Türkiye'nin haklı güvenlik gerekçeleri ile uluslararası hukuka uygun bir harekat yürüttüğünü dile getiren Doç. Dr. Ramazan Erdağ, ülkemizin her türlü engelleme çabalarına rağmen harekatın hedeflerini gerçekleştirmedeki siyasi kararlılığını sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: İHA