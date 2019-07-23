ESOGÜ Rektör Vekili Arslantaş’ın Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Arslantaş, 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Arslantaş, yayımladığı mesajında, 24 Temmuz 1908 tarihinde toplumun sosyal ve siyasi hayatında yaşanan gelişmeler aynı zamanda basın özgürlükleri açısından da önemli değişimleri beraberinde getirdiğini belirtti. Arslantaş, "Bugün, Türk basınında sansürün kaldırıldığı, ifade özgürlüğünün önündeki engellerin yıkıldığı, gözümüz, kalbimiz ve aklımıza vurulan kelepçelerden birer birer kurtulduğumuz bir gündür. Bu nedenle bu gün, basın tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kutlanmaktadır. Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili ve yetkin aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların en önemlilerindendir. Vatandaşlarımızın hakikati öğrenme, bilgiye ulaşma ve kendi fikirlerini basın aracılığıyla ifade edebilmeleri, onların en temel hakları arasındadır. Basın etiğine ve hukuka uygun, ilkeli, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, tarafsız bir yayıncılık anlayışı; toplumda basına olan güvenin artmasının yanında demokratik toplum düzeninin korunmasının da en büyük güvencesidir" ifadelerini kullandı.

"Basın mensuplarımız milli iradeye ve demokrasimizin gelişmesine sarsılmaz bir dayanak oluşturmaktadır"

ESOGÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Arslantaş, mesajına şöyle devam etti:

"Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşanan olaylar ve gelişmeler konusundaki bilgilere, her gün kolayca erişebilmemizi sağlayan ve görevlerini zaman zaman en zor çatışma ortamlarında, hatta kriz bölgelerinde dahi, can güvenliklerini riske atarak büyük bir özveriyle yerine getiren basın mensuplarımızın emekleri, bizler için son derece kıymetlidir. Zira halkın doğru bilgilendirilmesi, toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağlayarak kamuoyunda gerekli hassasiyetlerin oluşturulmasına, bu sayede ülkemizin birlik ve beraberliğine, milli iradeye ve demokrasimizin gelişmesine sarsılmaz bir dayanak oluşturmaktadır. Bugün, Türk Basınında sansürün kaldırılışının 111'inci yıldönümünde öncelikle Eskişehir'imizdeki kıymetli gazetecilerimiz olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, meslek hayatlarında ve çalışmalarında başarılar diler, saygılarımı sunarım."

Kaynak: İHA