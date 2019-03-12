ESOGÜ’de Modüler Bir Sergileme Tasarımı semineri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) Modüler Bir Sergileme Tasarımı başlıklı seminer düzenlendi.

35'inci Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserlerden oluşan serginin bir parçası olan "Modüler Bir Sergileme Tasarımı" başlıklı seminer, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Seminer, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Umut Südüak ve Dr. Öğr. Üyesi Başak Ürkmez tarafından verildi.

Seminerin açılışında konuşan ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Düriye Kozlu İsmailoğlu, Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması dünyanın dört bir yanından karikatürleri ve karikatüristleri buluşturduğunu belirtip, semineri veren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyelerine teşekkür ederek kendileriyle işbirliğinin artarak devam etmesini diledi.

Açılış konuşmasının ardından Dr. Öğr. Üyesi Umut Südüak ve Dr. Öğr. Üyesi Başak Ürkmez, 35. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması sergisi süreci boyunca edindikleri deneyimleri ve bilgileri ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencileriyle paylaştı.

Kaynak: İHA