ESOGÜ’lü genç diş hekimi adayları beyaz önlükleri giydi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıf öğrencileri, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı tarafından ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni" ile diş hekimliği mesleğine ilk adımlarını attılar.

Törene ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve ESOGÜ Yönetimi ile Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da katıldı. Törende konuşan ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Bayrak, öğrencilerin beyaz önlüklerini giyerek hekimliğin yanı sıra; zorlu, yorucu, üst düzey fedakarlık gerektiren ve hayat boyu sürecek bir eğitim sürecine de adım attıklarını söyledi. Önemli olan şeyin beyaz önlüğü yapılacak yanlışlar ve meslek etiğine aykırı davranışlarla kirletmemek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şule Bayrak, diş hekimliğinin saygın bir meslek olduğunu ve bu saygınlığı koruyacak ve geliştirecek olanların da bugün beyaz önlüklerini giyen yarının diş hekimleri olacağını kaydetti. Velilere seslenerek yıllar boyu büyük emekler vererek yetiştirdikleri evlatlarının bundan sonraki zorlu yolda da en büyük destekçilerinin yine kendileri olacağını hatırlatan Prof. Dr. Şule Bayrak, bu zorlu yolun sonunda evlatlarının elde edeceği başarı ve insanlığa sunacakları hizmetlerin ise onların en büyük mutluluğu olacağını söyledi. Prof. Dr. Şule Bayrak tüm genç diş hekimi adaylarına başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak yeni öğrencilerin; genç bir fakülte olmasına rağmen hızlı bir gelişim göstererek eğitim, öğretim ve akademik açıdan devlet üniversitelerindeki Diş Hekimliği Fakülteleri arasında ilk 10'un içerisine giren ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğretim hayatlarına başladıklarını söyledi. Genç diş hekimi adaylarının eğitimleri süresince ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde görev alan 23 öğretim üyesi, 60 araştırma görevlisi ve diğer fakültelerden öğretim elemanları ile destekleneceğini belirten Prof. Dr. Kemal Şenocak, hastalar ile karşılaşacakları klinik uygulama derslerinin olduğu yıllarda ise hizmete girecek olan modern ESOGÜ Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde çalışarak iyi ve kaliteli birer diş hekimi olarak yetişeceklerini kaydetti. Velilere seslenerek evlatlarıyla ne kadar gurur duysalar az olacağını belirten Prof. Dr. Kemal Şenocak, ailelerin bugüne kadar her türlü özveri ve fedakârlığı göstererek çocuklarını şu anda bulundukları konuma getirdiklerini ve evlatlarının artık üniversite olarak kendilerine emanet olduğunu söyledi. Genç diş hekimi adaylarından beklentilerinin; zorlu eğitimleri süresince bilimsel ve mesleki açıdan kendini geliştiren, yeniliğe açık, hastalarına karşı vicdanıyla hareket eden, beyaz önlüğün yüklediği sorumluluğun bilincinde, vatanına ve milletine bağlı, etik ilkelere değer veren birer diş hekimi olarak yetişmeleri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kemal Şenocak, tüm genç diş hekimi adaylarının yolları ve bahtlarının açık olmasını temenni ederek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından genç diş hekimi adaylarına beyaz önlükleri ESOGÜ Yönetimi, protokol üyeleri ve öğretim üyeleri tarafından giydirildi.