İki takım Espanyol - Barcelona karşı karşıya geliyor. Yapılan İSPANYA: LaLiga - 19. Maç Günü ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Espanyol - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Espanyol - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Espanyol - Barcelona, İspanya La Liga maçı 04 01 2020 günü Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 23:00

İspanya La Liga maçı, Spor Smart , CBC Sport , Smart Spor HD kanalında canlı yayınlanacak.

Espanyol ile Barcelona arasındaki İspanya La Liga Maçı RCDE Stadyumu, Barcelona'da oynanacak.