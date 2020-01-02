Espanyol - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İSPANYA: LaLiga - 19. Maç Günü kapsamında Espanyol - Barcelona maçı oynanacak. Spor severler ise Espanyol - Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...
İki takım Espanyol - Barcelona karşı karşıya geliyor. Yapılan İSPANYA: LaLiga - 19. Maç Günü ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.
Peki Espanyol - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...
Espanyol - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Espanyol - Barcelona, İspanya La Liga maçı 04 01 2020 günü Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 23:00
İspanya La Liga maçı, Spor Smart , CBC Sport , Smart Spor HD kanalında canlı yayınlanacak.
Espanyol ile Barcelona arasındaki İspanya La Liga Maçı RCDE Stadyumu, Barcelona'da oynanacak.
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