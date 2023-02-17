Espoir Niyo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Espoir Niyo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Espoir Niyo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Espoir Niyo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Espoir Niyo 2 Aralık 2003 tarihinde Kongo-Brazzaville şehrinde doğmuştur. Ruanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Espoir Niyo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini APRA yapmaktadır. Espoir Niyo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC YF Juventus Zürich futbol takımında oynamaktadır. SC YF Juventus Zürich takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Espoir Niyo'nin SC YF Juventus Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Espoir Niyo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Espoir Niyo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Espoir Niyo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Espoir Niyo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Rappi/GC U17

1 Temmuz 2021 yılında Rapperswil II

1 Temmuz 2022 yılında Rapperswil-Jona

8 Ocak 2023 yılında SC YF Juventus

30 Haziran 2023 yılında Rapperswil-Jona

Espoir Niyo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Espoir Niyo şuan SC YF Juventus Zürich takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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