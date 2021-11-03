Espressivo ne demek, TDK'ya göre Espressivo kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Espressivo ne demek? Espressivo TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi espressivo kelimesi. Peki espressivo ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre espressivo nedir, espressivo kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ESPRESSİVO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Espressivo kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Espressivo kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre espressivo kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Duygulu, içten

