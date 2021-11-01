Espri konusu oldu! ABD Başkanı Joe Biden’ın konvoyu sosyal medyada gündem oldu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın da aralarında bulunduğu dünya liderleri İskoçya'nın Glasgow kentinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) katıldı.

Biden'ın araç konvoyuyla konferansa geldi. Konvoyun görüntüsü sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılınca Amerika Birleşik Devletleri'nde gündem oldu. Birçok kişi Biden'ı tiye aldı.

İşte o görüntü:

ALAY KONUSU OLDU

Biden ve konvoyunun görüntüsü sosyal medyada olay oldu. İşte yapılan yorumlardan bazıları:

"- Belli ki iklim değişikliği konusunda çok ciddi, 1 yaşlı adam için sadece 30 tuhaf araba

- Edinburgh'dan Glasgow'a giden trene binmiş olabilir mi?

- Evet, bu gezegen için gerçekten iyi (!) Eh bir adam için yaklaşık 20 araba otobüs vs...

- Bir adamı taşımak için yirmi küsur araç.

İkiyüzlü iklim savaşçıları bunu hep yapıyor. Oraya gitmek için genellikle kullandıkları özel jetleri unutmayın…"

ZİRVENİN KONUSU

Bilim insanları küresel ısınmaya yol açan sera gazlarının salımını sınırlama konusunda ülkelerin yeterince adım atmadığına dair endişelerini dile getiriyor. 2015’teki Paris İklim Konferansı, hava sıcaklığındaki ortalama artışın sanayi öncesi seviyeden 2 derecenin, tercihen 1,5 derecenin altında kalması çağrısı yapmıştı.

Gelişmiş ülkeler 2009’da yoksul ülkelere iklim değişikliğiyle mücadelede yardım için yılda 100 milyar dolar ödeme taahhüdünde bulunmuştu. Çevre kuruluşları ise uçak yakıtlarının küresel ısınmayı olumsuz etkilediğini belirterek alternatif seyahat araçlarının kullanılması tavsiyesinde bulunuyor.