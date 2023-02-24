Esquerdinha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esquerdinha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Esquerdinha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Esquerdinha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Esquerdinha 21 Mayıs 1991 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Sanaido Pereira da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Esquerdinha Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AD SPORTS yapmaktadır. Esquerdinha, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bylis futbol takımında oynamaktadır. FK Bylis takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Esquerdinha'nin FK Bylis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Esquerdinha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Esquerdinha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Esquerdinha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Esquerdinha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Uberlândia EC

1 Ocak 2015 yılında Mamoré-MG

1 Ocak 2018 yılında AA Altos

16 Nisan 2018 yılında Sampaio Corrêa

7 Ocak 2019 yılında Bragantino

16 Mayıs 2019 yılında Sampaio Corrêa

22 Ekim 2019 yılında Brasiliense FC

5 Kasım 2020 yılında Ferroviário-CE

5 Şubat 2021 yılında Botafogo

25 Ağustos 2022 yılında FK Bylis

Esquerdinha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Esquerdinha şuan FK Bylis takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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