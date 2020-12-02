Esra Balamir evinde yaşadığı korku dolu anlarını paylaştı!
Günlerdir evine gidemediğini ve evinde eşyaların yer değiştirdiğini iddia eden Esra Balamir, sosyal medya hesabı üzerinden evde yaşadığı o anları anlattı. Evine tanımadığı birinin girdiğini ve koltuğunu yaktığını fakat evinde değerli eşyalarına dokunulmadığını ifade eden Balamir'in o anları kameraya böyle yansıdı.
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02 Aralık 2020 Çarşamba 12:43
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