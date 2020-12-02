Esra Balamir evinde yaşadığı korku dolu anlarını paylaştı!

Günlerdir evine gidemediğini ve evinde eşyaların yer değiştirdiğini iddia eden Esra Balamir, sosyal medya hesabı üzerinden evde yaşadığı o anları anlattı. Evine tanımadığı birinin girdiğini ve koltuğunu yaktığını fakat evinde değerli eşyalarına dokunulmadığını ifade eden Balamir'in o anları kameraya böyle yansıdı.