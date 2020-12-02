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  3. Esra Balamir evinde yaşadığı korku dolu anlarını paylaştı!

Esra Balamir evinde yaşadığı korku dolu anlarını paylaştı!

Günlerdir evine gidemediğini ve evinde eşyaların yer değiştirdiğini iddia eden Esra Balamir, sosyal medya hesabı üzerinden evde yaşadığı o anları anlattı. Evine tanımadığı birinin girdiğini ve koltuğunu yaktığını fakat evinde değerli eşyalarına dokunulmadığını ifade eden Balamir'in o anları kameraya böyle yansıdı.

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02 Aralık 2020 Çarşamba 12:43
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