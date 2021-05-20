Esra Balamir'den flaş iddia: "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" bitiyor!

Hafta içi her gün 09.45'te yayınlanan, sunuculuğunu ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın ve ünlü oyuncu Alişan'ın üstlendiği "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı hakkında flaş iddia ortaya atıldı. UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan "Hayatın İçinden" programında yorumcu olan Esra Balamir, "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programının sona ereceğini ifade etti.

"PANDEMİ SÜRECİNDE OLDUĞU İÇİN BU TEKLİFİ KABUL ETMİŞTİ"

Söz konusu programın biteceği haberini veren Balamir, Tayyar Işıksaçan'ın sorusunu yanıtladı. Demet Akalın'ın albüm yapıp yapmayacağına ilişkin kendisine yöneltilen soruya Balamir, Akalın'ın konser için Amerika'ya gideceğini, pandemi döneminde olduğu için sabah programının sunuculuğunu üstlendiğini ve TV programı yapmayı düşünmediğini ifade etti.

Balamir'in gündem yaratan açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: “Amerika’ya gidecek konseri var orada. TV programını da bitiyor. Pandemi sürecinde olduğu için bu teklifi kabul etmişti. Şuan çok daha değişik bir şey olmadığı sürece TV programı düşünmüyor”