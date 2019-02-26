Esra Bayrak’tan altın madalya

Dubai'de düzenlenen Para Atletizm Grand Prix'te mücadele eden Esra Bayrak altın madalya kazandı.

Dubai'de devam eden Para Atletizm Grand Prix'inin üçüncü gününde ter döken Esra Bayrak, T20 kategorisi Uzun Atlamada 5 metrede 41 cm ile altın madalya kazandı. Dubai'de gerçekleştirilen törende Türkiye'yi temsil eden Bayrak'ın adı yankılandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, "Başta Esra Bayrak olmak üzere antrenörümüz Aytunç Göz, Federasyon Başkanımız Birol Aydın ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Bayrak bu madalyayı ve kırdığı rekoru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na armağan ettiğini belirtti. Bayrak'ın yeni hedefi 2020 Tokyo Paralimpik oyunlarında özel sporcular tarihinde ilk madalyayı kazanmak.

Kaynak: İHA