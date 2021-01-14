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  3. Esra Ceyda kardeşlerden Şeyma Subaşı'nın üstsüz paylaşımına gönderme!

Esra Ceyda kardeşlerden Şeyma Subaşı'nın üstsüz paylaşımına gönderme!

Sosyal medya hesabından yaptığı üstsüz paylaşımla adından söz ettiren Şeyma Subaşı'ya cicişlerden tepki geldi. Esra Ersoy "Bu pozumu kıskanmış biri yine" deyip üstsüz pozlarını paylaştı.

Esra Ceyda kardeşlerden Şeyma Subaşı'nın üstsüz paylaşımına gönderme!

Bir dönem her yaptığı olay olan ciciş kardeşler, daha önce verdikleri bir pozu sosyal medya hesaplarından paylaşarak Şeyma Subaşı'ya göndermede bulundu.

Esra Ceyda kardeşlerden Şeyma Subaşı'nın üstsüz paylaşımına gönderme!

Subaşı göğüslerini deniz kabukları ile kamufle ettiği üstsüz fotoğrafını ınstagram hesabından paylaştı. Binlerce yorum olan poza en ilginç tepki ise Esra Ersoy'dan geldi.

Esra Ceyda kardeşlerden Şeyma Subaşı'nın üstsüz paylaşımına gönderme!

Esra Ersoy benzer bir pozunu paylaşarak "İlk bu pozu ben vermiştim. Kıskanmış biri yine. Özentilik kanında var! Ben hep ilklerin kadını oldum. Ceyda ile Türkiye’de bir jenerasyon yarattık. Herkes artık bizim gibi konuşuyor" dedi.

Esra Ceyda kardeşlerden Şeyma Subaşı'nın üstsüz paylaşımına gönderme!

Ersoy daha sonraki açıklamasında ise şunları söyledi:

Esra Ceyda kardeşlerden Şeyma Subaşı'nın üstsüz paylaşımına gönderme!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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