Esra Ceyda kardeşlerden Şeyma Subaşı'nın üstsüz paylaşımına gönderme!

Bir dönem her yaptığı olay olan ciciş kardeşler, daha önce verdikleri bir pozu sosyal medya hesaplarından paylaşarak Şeyma Subaşı'ya göndermede bulundu.

Subaşı göğüslerini deniz kabukları ile kamufle ettiği üstsüz fotoğrafını ınstagram hesabından paylaştı. Binlerce yorum olan poza en ilginç tepki ise Esra Ersoy'dan geldi.

Esra Ersoy benzer bir pozunu paylaşarak "İlk bu pozu ben vermiştim. Kıskanmış biri yine. Özentilik kanında var! Ben hep ilklerin kadını oldum. Ceyda ile Türkiye’de bir jenerasyon yarattık. Herkes artık bizim gibi konuşuyor" dedi.

Ersoy daha sonraki açıklamasında ise şunları söyledi: