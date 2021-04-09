Esra Dermancıoğlu'ndan ihanet itirafı: Aldatıldım!

Armağan Çağlayan’ın Youtube kanalına konuk olan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, şaşırtan itiraflarda bulundu. Eski eşinin kendisini aldattığını söyleyen 52 yaşındaki oyuncu, "Biz bir seyahate gideceğiz. O gece misafirlerimiz gitti, berjerde oturuyoruz. 'Sen beni aldatıyor musun?' dedim. 'Evet' dedi. Sonra konuştuk, çok da konuştuk. Ardından da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam. Ama yani sıkılmış..." ifadelerini kullandı.

"BİR ERKEĞİN BENİ ALDATMASI ASLA SORUN DEĞİL"

Başarılı televizyoncu Armağan Çağlayan'ın Youtube platformunda yaptığı programının bu haftaki konuğu Esra Dermancıoğlu oldu. Programda bir çok başlık altında konuşan Dermancıoğlu,bilinmeyenlerinden söz ederken bir itirafta bulundu. Ünlü oyuncu aldatıldığını belirterek, "Bir erkeğin beni aldatması bana asla bir sorun değil. Bir erkeğin ya da bir kadının birbirini aldatma konusunu asla adalet içine sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur başka bir şeydir” şeklinde konuştu.

Dermancıoğlu ayrıca, "Bir erkek eşine gidip ‘ya benim canım başka kadınlar çekiyor’ diyemiyor. Diyemediği için de yalanlara, aldatmalara, arkadan iş çevirmelere başvuruyor. Kadınlar eşlerinin bunları rahatlıkla diyebilmesini sorun etmemeli." ifadelerini kullandı. Dermancıoğlu'nun bu sözleri sosyal medyada çok konuşulan konular arasına girdi.