Esra Dermancıoğlu'nun aldatma açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü!

Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalındaki 'Gör Beni' programına konuk olan Esra Dermancıoğlu, eski eşinin kendisini aldattığı yönündeki itirafı sosyal medyayı salladı. Programda "Bir erkeğin beni aldatması bana asla bir sorun değil'' diyen Dermancıoğlu'nun o anları ise kameralara saniye saniye böyle yansıdı.