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Esra Erol canlı yayını bugün 15 Şubat Pazartesi full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da, bugün de canlı yayınla ekranlara geliyor. Programın takipçileri canlı yayın ve son bölüm tekrar linklerini haberimizden bulabilir. İşte kesintisiz full izleyebileceğiniz ATV Youtube seçenekleriyle Esra Erol'da program linkleri...

Esra Erol canlı yayını bugün 15 Şubat Pazartesi full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Esra Erol canlı yayını bugün 15 Şubat Pazartesi full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE... Hafta içi her gün ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan sunucu Esra Erol, ele aldığı konularıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Her gün ilginç konuk ve konularıyla gündeme gelen reyting rekortmeni program Esra Erol'da programını izlemek için linklere haberimizden ulaşabilirsiniz.

ESRA EROL'DA ATV CANLI İZLE (15 ŞUBAT PAZARTESİ)

ESRA EROL'DA (12 ŞUBAT CUMA TEKRAR) YOUTUBE

ESRA EROL'DA SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Son bölümde Fatma Hanım, evladını 4 aylıkken boşandığı eşine bırakmak zorunda kaldığını söylemişti. Fatma Hanım'ın oğlu canlı yanına bağlandı. Ahmet Ata eşi Şenel’ in eniştesinin evinde kaldığını ve çocuğunu göstermediğini anlatmıştı. Şenel hanım canlı yayına telefonla bağlanarak neler açıkladı? Zekiye Kambur eşi Ömer Kambur’un kendisini aldattığını öne sürmüştü. Ömer Kambur stüdyoya konuk oldu.

Ömer Bey Serap ile ilişkisini bitirdiğini eşini ve çocuğunu çok sevdiğini öğrendiğini söyleyerek şimdi eşi Zekiye Hanım’dan özür diledi. 

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