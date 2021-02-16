Esra Erol canlı yayını bugün 16 Şubat Salı full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı ile Tatlı Sert programından sonra ekranlara gelen Esra Erol'da izleyici kitlesini her geçen gün büyütüyor. Ele aldığı konularla gündemi belirleyen ünlü sunucu neredeyse her gün sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girmeyi başarıyor. İşte Esra Erol canlı yayını bugün 16 Şubat Salı full izleme linki...

ESRA EROL'DA ATV CANLI İZLE (16 ŞUBAT SALI)

ESRA EROL'DA (15 ŞUBAT PAZARTESİ TEKRAR) YOUTUBE

ESRA EROL'DA SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ömer Bey eşi Rabia ile barışmak için geldiğini ancak 18 senelik evli olduğunu eşinin bu süreçte 8-10 kez evi terk ettiğini anlattı.

2 yıl önce terk edilen Ömer Bey, o dönem kulağından ameliyat olduğunu bunu da sosyal medyadan paylaştığında eşinin yorum kısmına kötü sözler yazdığını söyledi.

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Kocası Mehmet Bey'in düğüne gidiyorum diyerek evden çıktığını ancak kendi nişanına gittiğini söyledi. Ayrıca Mehmet Bey'in bir başkasından üç çocuk dünyaya getirdiğini anlattı.