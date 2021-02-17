Esra Erol canlı yayını bugün 17 Şubat Çarşamba full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Esra Erol canlı yayını bugün 17 Şubat Çarşamba full izleme linki... Esra Erol hafta içi her gün saat 16.20'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. 38 yaşındaki başarılı sunucu bugün yine birbirinden dikkat çeken konuları ele alıyor.

ESRA EROL'DA ATV CANLI İZLE (17 ŞUBAT ÇARŞAMBA)

ESRA EROL'DA (16 ŞUBAT SALI TEKRAR) YOUTUBE

ESRA EROL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevda Gün Eşi Mehmet Gün’ü Arıyor. Sevda Hanım, eşinin ihanetine uğradığını belirtti. Kaynanasının iddiasına göre, eşi kendisiyle nişanlanırken bile başka bir evlilik planlamış.

Bereket Teyze, kızı Suna'yı buldu. Stüdyoya gelen Suna annesini istemediğini söyledi. Esra Erol'un ısrarı üzerine annesine sarıldı. Bereket teyze ise canlı yayında baygınlık geçirdi.

Ömer Şener eşinin ailesinin kendisini eşinde ayırdığını öne sürüyordu. Rabia Hanım ise eşinin sosyal medyada fotoğraflarını paylaştığı için eşini terk ettiğini belirtti.