Esra Erol canlı yayını bugün 18 Şubat Perşembe canlı izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Esra Erol canlı yayını bugün 18 Şubat Perşembe canlı izleme linki... Esra Erol hafta içi her gün saat 16.20'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. 38 yaşındaki başarılı sunucu bugün yine birbirinden dikkat çeken konuları ele alıyor. Her gün yeni hikayeler ile programda yer alan kişilere derman olan Erol, farklı konulara değinmeye devam ediyor.

ESRA EROL'DA ATV CANLI İZLE (18 ŞUBAT PERŞEMBE)

ESRA EROL'DA (17 ŞUBAT ÇARŞAMBA TEKRAR) YOUTUBE

ESRA EROL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevda Gün: Eşinden boşanmak isteyen Sevda Hanım, programa eşini bulmak için geldi. Yayına ablasıyla katılan Sevda Hanım, eşinin kendisini terk ettiğinde 25 yaşında olduğunu ve şimdiler ise 30 yaşında olduğunu belirtti. Çocuğunun hastalığının da bu süreçte iyice kötüye gittiğini dile getirdi.

Mehmet Gün: Sevda Hanımın aradığı eşi ortaya çıktı. Yayına bağlanan Mehmet Ün, kebapçı olduğunu söyleyerek, bir tek dükkana sahip olduğunu ifade etti. Anlaşmalı boşanmaya hazır olduğunu ve eşinin istediğini yerine getireceğini söyledi.

Bereket Hanım: Kızı Suna Demir’i arıyordu. Dün aradığı kızı Suna stüdyoya gelerek annesine sarılmıştı. Suna annesinin kendisine iyi davranmadığını karşısına alıp hiç konuşmadığını hatta bir defasında yüzüne tükürdüğünü söyledi.

Suna: Bir süre daha herkesten uzakta yaşam süreceğini yengesine nerede kaldığını söyleyeceğini ancak bir süre sakinleşmek, kafasını dinlemek isteğini belirterek, yerinin zaten ailesinin yanı olduğunu dile getirdi.

Zekiye Hanım: Eşinin başka bir kadınla kendisine ihanet ettiğini ve o kadını hamile bıraktığını öne sürdü. Bu konu herkesi şaşırtırken canlı yayında büyük bir yüzleşme gerçekleşti.