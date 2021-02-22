Esra Erol canlı yayını bugün 22 Şubat Pazartesi full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE... Hafta içi her gün ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan sunucu Esra Erol, ele aldığı konularıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Her gün ilginç konuk ve konularıyla gündeme gelen reyting rekortmeni program Esra Erol'da programını izlemek için linklere haberimizden ulaşabilirsiniz.

ESRA EROL'DA ATV CANLI İZLE (22 ŞUBAT PAZARTESİ)

ESRA EROL'DA (19 ŞUBAT CUMA TEKRAR) YOUTUBE

ESRA EROL'DA SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

İsmigül Hanım kızını bulmak için Esra Erol’a konuk oldu. Kızını aradığını ve esasında torunlarını kurtarmak istediğini çünkü kızının torunlarına iyi bakmadığını ve gece vakti çocukları kilitleyip kaçıp gittiğini ve çocuklara küflü ekmek yedirdiğini anlattı. Çocukların Çarşamba’da olduğunu söyleyen İsmigül Hanım, çocukların bir geleceği olmadığını, bakanlığın olaya el atmasını istedi.

Sevda kocası Mehmet ile karşı karşıya geldi! Bitti denen evlilikte son dakika gelişmesi yaşandı. Esra Erol Sevda ve Mehmet’in boşandığını açıkladı.