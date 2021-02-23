Esra Erol canlı yayını bugün 23 Şubat Salı full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE
Esra Erol canlı yayını bugün 23 Şubat Salı full izleme linki iler haberimizde! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayımlanan Esra Erol'da programı bugün yine capcanlı. İşte ATV canlı izleme ve Youtube son bölüm tekrar izleme linkleri...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programından sonra ekranlara gelen Esra Erol'da izleyici kitlesini her geçen gün büyütüyor. Ele aldığı konularla gündemi belirleyen ünlü sunucu neredeyse her gün sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girmeyi başarıyor. İşte Esra Erol canlı yayını bugün 23 Şubat Salı full izleme linki...
ESRA EROL'DA ATV CANLI İZLE (23 ŞUBAT SALI)
ESRA EROL'DA (22 ŞUBAT PAZARTESİ TEKRAR) YOUTUBE
ESRA EROL'DA SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Havva Bayram, kocası Yavuz Bayram’ın kendisini iki çocuğuyla bir mektup bırakarak terk ettiğini, eşini bulup tüm haklarını alıp ayrılmak istediğini söyledi.
İsmigül Hanım kızının Cemo için kendilerini sildiğini söyledi. Züleyha ise annesinin kendisinde hakkı olmadığını yaptığı anneliğin kendisine annesinin yapmadığını sadece televizyon borcu yüzünden annesinin buralara geldiğini iddia etti.