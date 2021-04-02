Esra Erol'da kocasının parasını alıp kaçan Güldane Bellikli'ye bir şok iddia daha!

Muzaffer Bellikli kendisinden 30 yaş küçük aynı apartmanda oturan Güldane Bellikli'ye 10 bin lira başlık parası vererek evlendi. Güldane Bellikli'ye verdikleri bununla da sınırlı kalmadı. Kendisine ev, araba ve ziynet eşyaları aldıran Güldane Bellikli, paraları alarak 11 Ocak'ta evi terk etti.

Muzaffer Bellikli'nin programa çıkması üzerine bugün canlı yayına gelen Güldane Bellikli suçlamaları sürekli olarak reddetti.

"ÇOCUĞUMU DIŞARI ATTI"

Güldane Bellikli, boşlukta olduğu sırada evlendiğini geçinebileceklerini düşündüğünü fakat öyle olmadığını söyleyerek,"Nilkah kıyılırken içiim kan ağlıyordu. Muzaffer çocuğumu dışarı attı bana hiç iyi davranmadı" dedi.

Muzaffer Bellikli'nin içgüveysi geldiğini söyleyen Güldane Bellikli Hanım, "Yuvamı bozdu" açıklamasında bulunarak şikayetçi olacağını söyledi.

Ev ve araba istemediğini Muzaffer Bellikli'nin ona kendi rızasıyla aldığını söyleyen Güldane Bellikli,"Ben zorla hiçbir şey aldırmadım kendisi istedi aldı ve üzerime yaptı" dedi.

"İLİŞKİ SATILIK OLMAMALI"

Erol, "50 yıllık eşlerinize güzel söz söylemezsiniz 2 günlük tanıdıklarınıza bilezikler alırsınız. Sizi avcı olarak görüyorlar" diyerek Muzaffer Bellikli'yi hatalı olarak gördüğünü söyledi. Erol, "Seven bakır da taksan sever altın da taksan sever. İlişki satılık olmamalı" dedi.

TELEFONLA BAĞLANAN KİŞİDEN ŞOK İDDİA

Yayına bağlanarak ismini söylemeyen bir kadın Güldane Bellikli'nin dolandırıcı olduğunu, dini nikah kıyarak bütün erkeklerin parasını alıp kaçtığını iddia etti.

Güldane Bellikli ise kadını tanıdığını, kocasının kendisine yardım ettiği için kıskançlıktan dolayı iftira attığını belirtti. Bunun üzerine Esra Erol "Neden herkes size istemediğiniz halde yardım ediyor?" sorusunu sorunca sinirlenen Güldane Bellikli yayını terk etti.