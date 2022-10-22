Esra Erol'da programında ortalık karıştı! Yasak aşkıyla düğün yapan kocasıyla yüzleşti, o iddia karşısında deliye döndü

Birbirinden farklı olayların işlendiği Esra Erol'da programında akıl almaz bir olay ele alındı. Zehra isimli kadın, evini terk ederek yasak aşkıyla düğün yapan kocasından ayrılmak için yardım istedi.

"BEN SEVGİLİME OLAN SEVGİMİN SONUNA KADAR ARKASINDAYIM"

Zehra Hanım'ın iddiaları sonrası canlı yayına gelen Orçun Bey, evlilikte mağdur olan taraf olduğunu öne sürdü. Eşinin eşyalarını sattığını ifade eden Orçun Bey şunları söyledi: "Bu evlilikte mağdur olan benim. Bu dışarıdan bakıldığında düğün yapmamı tasvip etmiyorum. Yaptığımın hata olduğunu biliyorum. Sevgilim hamile olduğu için kendimi mecbur hissettim. Ben sevgilime olan sevgimin sonuna kadar arkasındayım. Buraya da eşimden boşanıp sevgilim ile evlenmeye geldim."

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KIZINI DÖVDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Orçun Bey, Zehra Hanım'ın çocuklarına şiddet uygulayarak dudağını patlattığını öne sürerek, "Kız çocuğumun altını alarak yıkayan bile bendim. Ben bu zamana kadar hep sustum. Zehra'ya bu çocuğa vurma diye 50 defa söyledim" dedi.

EŞİNE SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Bunun üzerine sinirlenen Zehra Hanım, "Beni çocuğum üzerinden vuramazsın. Ben çocuğumu dövmedim" diyerek eşine saldırmaya kalkıştı.

Kaynak: Haberler.com