Esra Erol'da programında skandal itiraf: Karım ilişkimizi biliyor! ATV'nin en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da da ortaya çıkan büyük skandal sosyal medyayı salladı.

1 10 ATV'de canlı olarak yayınlanan Esra Erol’da programında farklı bir aile dramı daha gün yüzüne çıktı.