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Esra Erol'da programında skandal itiraf: Karım ilişkimizi biliyor!

ATV'nin en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da da ortaya çıkan büyük skandal sosyal medyayı salladı.

Esra Erol'da programında skandal itiraf: Karım ilişkimizi biliyor! 1110

ATV'de canlı olarak yayınlanan Esra Erol’da programında farklı bir aile dramı daha gün yüzüne çıktı.