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  3. Esra Erol'da skandal olay! Evli kadın sevgilisinden çocuk yapıp kocasının nüfusuna yazdırdı

Esra Erol'da skandal olay! Evli kadın sevgilisinden çocuk yapıp kocasının nüfusuna yazdırdı

ATV'nin ilgiyle izlenen programı Esra Erol'da yaşanan olay duyanları hayrete düşürdü. Evli bir kadının, evli sevgilisinden çocuk yapıp kocasının nüfusuna yazdırdığı olayda Esra Erol, çocuğun babasının Recep'ten olduğunu söyleyince yasak aşkının sevinci ekranlara böyle yansıdı.

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16 Aralık 2020 Çarşamba 17:18
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