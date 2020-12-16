Esra Erol'da skandal olay! Evli kadın sevgilisinden çocuk yapıp kocasının nüfusuna yazdırdı
ATV'nin ilgiyle izlenen programı Esra Erol'da yaşanan olay duyanları hayrete düşürdü. Evli bir kadının, evli sevgilisinden çocuk yapıp kocasının nüfusuna yazdırdığı olayda Esra Erol, çocuğun babasının Recep'ten olduğunu söyleyince yasak aşkının sevinci ekranlara böyle yansıdı.
Siirt'te ölümüne halay! Yürekler ağza geldi
Bunalıma giren genç kız kendini 18. kattan aşağı bıraktı!
Berat Albayrak'ın istifası Güldür Güldür Show'de kahkahaya boğdu!
İbo Show 6. Bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show konukları 19 aralık 2020
16 Aralık 2020 Çarşamba 17:18
Benzer Videolar