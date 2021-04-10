Esra Erol'da şok eden olay! Boşanmak istediği karısından şiddet gördü

Esra Erol programına Kastamonu'dan gelen Muammer Güzel, eşi Gülhan Güzel'den şiddet gördüğünü söyledi. Boşanmak istediğini belirten adam, eşinin kendisini süpürge sapı, tencere ve çaydanlıkla dövdüğünü dile getirerek, "Beni herkesten kıskanıyordu. Hiç huzurumuz yok" diye konuştu.

"SEZAİ'DEN ÇOCUĞU OLDU AMA BEBEK BAŞKA BİR ADAMIN NÜFUSUNA KAYITLI"

Başka birisine kaçan eşi Gülhan Güzel'den boşanmak istediğini söyleyen Muammer Güzel, "Gülhan'ın Sezai'den çocuğu oldu ama bebek başka bir adamın nüfusuna kayıtlı. Biz evlendiğimizde ben onun 1 yaşındaki çocuğunu kendi evladım gibi severek baktım" dedi.

"PARA KONUSUNDA MUAMMER İYİ AMA SEZAİ'NİN YANINDA HUZURLUYUM"

Muammer Güzel ile Gülhan Güzel, geçtiğimiz gün canlı yayında yüz yüze geldi. Programda Gülhan Güzel, kaçtığı adamın hırsızlık suçundan ceza evine girdiğini ve kadın ticareti yaptığını öğrenince Muammer Güzel'e geri dönmek isteyerek tüp bebek yöntemi ile eşinden çocuk yapmak istediğini söyledi.

İkili, iki gün önce de Esra Erol programına çıkmış ve Gülhan Güzel programda, "Para konusunda Muammer çok iyi ama ben Sezai'nin yanında huzurluyum" sözlerini sarf etmişti.

TEKME VE YUMRUK İLE SALDIRDI

Tavırlarıyla Esra Erol'u kızdıran Gülhan Güzel, yayından sonra eşi Muammer Güler ile kavga etti. Dengesiz hareketler sergileyen kadın, Muammer'in, "Çocuğa iyi bak, onu dövme" sözleri üzerine sinirlenerek saldırıda bulundu. Kameralar kayıtta iken Muammer, boşanmak istediği eşi Gülhan tarafından tekme ve yumruk ile darp edildi. Görüntüleri izleyen Esra Erol, çiftin boşanması için işlemleri başlattığını bildirdi.