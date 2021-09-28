Esra Erol'da yufkacıya kaçan Muammer skandalı! 24 yıllık eşini bırakıp yufkacı kadına kaçtı

Esra Erol'da yufkacılık yapan Nejla Çobaner'e kaçan Zeki Öztemel isimli bir kişinin eski eşi Zemmzem Hanım ile yüzleşmesi ülke gündemine bomba gibi düştü.

ATV'nin ilgiyle izlenen programı Esra Erol'da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir yufkacı olayı gündemi salladı. Zemzem isimli bir kadının 24 yıllık eşi olan Zeki Öztemel'i yufkacı Nejla Çobaner'e kaçtığını ve eşini bulmak istediğini canlı yayında açıklamasıyla herkes hayrete düştü. Ardından yapılan araştırmalar sonucunda programa getirilen Nejla Çobaner'in Zemzem isimli kadınla ile yüzleşmesi programda tansiyonun çıkmasına sebep oldu.

DAHA ÖNCEDEN DE KAÇMIŞ

Programda 2018 yılında Zeki Öztemel'in yufkacı Nejla'ya kaçtığı ancak 2,5 ay sonra geri döndüğünü bilgisi verilirken Zemzem Hanım'ın ise eşini affederek evliliğine devam ettiği belirtildi. Ancak Zeki Öztemel'in 27 Ağustos'ta tekrardan Nejla Çobaner'e kaçmasının ardından Zemzem adlı kadının eşinden boşandığı açıklandı.

TEHDİT EDİYORLAR

Zeki Öztemel'in bu kaçışında da, "Tehdit ediyorlar, beni öldürecekler. Gitmek zorundayım" diyerek kaçışına bir zemin hazırladığı ve bir de eşi Zemzem'den "Telefon borcum var" diyerek para aldığı öğrenildi. Bu yaşananlara daha fazla dayanamayan Zemzem Hanım ise eşiyle yüzleşmek için Esra Erol'dan yardım istedi. Esra Erol, önce Zemzem Hanım ve 24 yıllık eşi Zeki Öztemel'i telefonla karşı karşıya getirdi. Daha sonra da Zemzem Hanım ve yufkacı Nejla Hanım'ı konuşturdu.

''ZEMZEM'E BİR ÖMÜR VERDİM. O BANA 24 YIL NE VERDİ?''

Eşiyle yüzleşen Zeki Bey, birlikte yaşadığı Nejla Hanım'la 20-25 gündür dini nikahlı olduğunu söyledi. Esra Erol'un, "Zemzem Hanım'la boşandıktan sonra yufkacı Nejla ile evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap veren Zeki Bey, "Evleneceğim tabi. Ben Nejla'yla birlikte yaşıyorum. Sonraki hayat arkadaşım olacak. Nejla, güçlü bir kadın, kendi ayaklarının üzerinde duran biri. Ben Zemzem'e bir ömür verdim. O bana 24 yıl ne verdi?" dedi.

ESRA EROL SİNİRLENDİ

Zeki Bey'in Zemzem Hanım'ı doğurganlığı üzerinden eleştirmesine tepki gösteren Esra Erol ise, "Kusura bakmayın 24 yıllık evlilikte çocuk olmuyorsa kalkıp bunun hesabını 24 yıl sonra soramazsınız. Bir kadının da doğurganlığından vuramazsınız. Bu çok ayıp!" şeklinde konuştu.

''BENİ SÜRÜNDÜRMEK İSTİYOR''

Eşinin "Zemzem boşanmayacak, beni süründürmek istiyor" sözleri üzerine konuşan Zemzem Hanım, "Sen bana ne verdin? Eve geliyordun yüzün beş karış. Sürekli telefonda konuşuyordun. İş için gittiği yoldan gelince ne sevgi, ne ilgi gösteriyordu" dedi.

"ZEKİ'YLE OLMAYA MECBURUM, NAMUSUM DAHA ÖNEMLİ"

Esra Erol daha sonra yufkacı Nejla Hanım ile Zemzem Hanım'ı karşı karşıya getirdi. Esra Erol, Nejla Hanım'a "Seviyor musun Zeki'yi?" diye sorunca Nejla Hanım, "Ben Zeki'yle beraber olmaya mecburum. İftira attılar ben de mecburen Zeki ile beraber yaşamaya başladım. Sevgi de bir yerde biter. Ama benim namusum da önemli" dedi.