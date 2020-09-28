Esra Erol'daki skandal olayla ilgili yeni gelişme! Cengiz Koraltan'ın paylaşımları ortaya çıktı

ATV'de yayımlanan Esra Erol'un sunumunu yaptığı Esra Erol'da adlı televizyon programında, Esra Karakuş, kızının eşi Ferdi Karakuş'tan değil komşusu Cengiz Koraltan'dan olduğunu öğrenince sevinçten havaya uçmuştu. Canlı yayında DNA testinin sonuçlarını açıklayan Esra Erol, bebeğin babasının Cengiz Koraltan olduğunu söyleyince, Esra Karakuş, ''Ben biliyordum zaten. Şükür elhamdülillah diyorum" ifadelerini kullanması herkesi şaşırtmıştı.

MÜSTEHCEN PAYLAŞIMLAR

Öte yandan, Esra Karakuş ve eşinin, çocuklarının doğumunun 40. günü için düzenledikleri kutlamada, bebeğin komşu Cengiz'in kucağında bulunduğu bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Ayrıca Cengiz Koraltan’ın, kendisine ait olduğu iddia edilen Twitter hesabındaki paylaşımları herkesi şoke etti. Koraltan, 2018 yılında sevgili aradığını belirten tweetler atmış.

RTÜK ESRA EROL'A KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Radyo Televizyon Üst Kurulu, bir televizyon kanalında yayımlanan programla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Son günlerde bir TV programcısının yayını nedeniyle Üst Kurulumuz töhmet altında bırakılmakta ve 'RTÜK nerede?' benzeri sorular, gerek basın aracılığıyla gerekse sosyal medya üzerinden dile getirilmektedir. Milli ve manevi değerlerin korunmasına azami özen gösteren RTÜK, bazı çevrelerin oluşturmaya çalıştığı algıyla hak etmediği bir kampanyaya maruz kalmaktadır. 7/24 devam eden yayınları takip eden ve gereğini yapan RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

NE OLMUŞTU?

Esra Karakuş, çocuklarını komşuya bırakarak kayıplara karışınca ve eşi Ferdi Karakuş Esra Erol'dan yardım istedi. Programa bağlanan Esra Karakuş'un kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz Koraltan ile birlikte olduğunu itiraf etti. Üstelik yeni doğan bebeğinin de eşinden değil komşusundan olduğu ortaya çıkmıştı. DNA testinin sonucunu öğrenen Karakuş'un canlı yayındaki sevinç çığlıkları izleyenleri şoka uğrattı.