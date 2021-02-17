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  3. Esra Erol'dan gençlere evlilik tavsiyesi: ''Uzak durun!''

Esra Erol'dan gençlere evlilik tavsiyesi: ''Uzak durun!''

Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk olan Esra Erol'un gençlere yaptığı evlilik yorumu sosyal medyada çok konuşuldu. Uzun yıllar evlilik programı yapan Esra Erol, evliliğin büyük bir sorumluluk olduğunu ve gençlerin kendilerini tanıdıktan sonra evlilik yapmaları yönünde uyardı.

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17 Şubat 2021 Çarşamba 10:51
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