Esra Ezmeci’den takipçisine ders niteliğinde cevap! “Eşim erken boşalıyordu, doktor yabancı kadınlarla cinsellik yap geçer demiş”
Esra Ezmeci’den takipçisine ders niteliğinde cevap! “Eşim erken boşalıyordu, doktor yabancı kadınlarla cinsellik yap geçer demiş”
Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye gelen itiraflar sosyal medya kullanıcılarını şaşkınlığa uğratıyor. Ezmeci’ye bir takipçisi: “Eşim erken boşalıyordu üroloğa gitti başka yabancı kadınlarla her ay cinsellik yap geçer demiş” itirafında bulundu. Ünlü psikolog, takipçisine ders niteliğinde bir cevap verdi.