Esra Ezmeci'nin 10 kilo verdiren diyeti! Çapalama yöntemi: Bunu hiç duymadınız

Ünlü psikolog Esra Ezmeci'nin popüler hale gelen çapalama yöntemi, kilo vermek isteyenler arasında büyük ilgi uyandırmaktadır. Esra Ezmeci'nin iddiasına göre, bu yöntemi düzenli olarak uygulayanlar 10 kilo kadar kilo verebilirler. Ayrıntılar haberimizde...

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Esra Ezmeci'nin 10 kilo verdiren diyeti! Çapalama yöntemi: Bunu hiç duymadınız

Son dönemde ünlü psikolog Esra Ezmeci'nin popüler hale gelen "çapalama" yöntemi, sağlıklı kilo vermek isteyenler arasında büyük ilgi görmektedir. Çapalama, akşam yemeklerinden önce uygulanan bir ritüeldir ve kilo kontrolüne yardımcı olmayı amaçlar.

ÇAPALAMA YÖNTEMİ NASIL YAPILIR?

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Bu yöntemi uygulamak için kendinizi rahat hissedeceğiniz bir ortam seçmelisiniz. Ortamda su veya doğal sesler gibi rahatlatıcı unsurlar bulunabilir. Örneğin, YouTube'dan su sesi, ateş çıtırtısı veya orman sesi gibi sesleri açabilirsiniz. Gözlerinizi kapatıp derin bir nefes alarak başlayabilirsiniz.

Çapalama sürecinde, kendinizi en tok hissettiğiniz ve en zayıf olduğunuz halinizi düşünmelisiniz. Ardından, sol el avuç içinden parmaklarınızın yönüne doğru ve aynı zamanda sağa doğru baskı uygulayarak bu hareketi 5 dakika boyunca tekrarlamalısınız. Bu basınçlar, bağırsak hareketlerini artırarak tokluk hissi sağlayabilir.

Daha sonra, nane, zerdeçal ve karanfil gibi aromatik maddeleri ayrı ayrı veya bir arada koklamalısınız. Bu kokular da iştahınızı azaltmaya yardımcı olabilir.

Yemek yeme aşamasına geldiğinizde ise yavaş olmaya özen göstermelisiniz. Geç saatlerde yemek yemekten kaçınmalı ve her lokmayı iyi çiğneyip büyük lokmaları yutmamalısınız. Tabağınıza daha küçük porsiyonlar alarak kontrollü bir şekilde yemeli ve öğünlerinize lifli yiyecekleri eklemeye çalışmalısınız. Ayrıca, öğünlerde aşırı sıvı tüketiminden kaçınmalı ve sodalardan uzak durmalısınız.

Çapalamayı mümkünse saat 19.00'dan önce gerçekleştirmeye özen göstermek, bu yöntemin etkisini artırabilir. Unutmayın, sağlıklı bir kilo kontrolü için düzenli beslenme ve egzersiz de önemlidir.

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