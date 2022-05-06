  1. FOTO GALERİ
  2. GÜNDEM
  3. Esra Ezmeci'ye gelen itiraf evlilikten soğuttu! "Kocam gece ayak parmaklarımı emerek uyuyor nasıl geçer?"

Esra Ezmeci'ye gelen itiraf evlilikten soğuttu! "Kocam gece ayak parmaklarımı emerek uyuyor nasıl geçer?"

Esra Ezmeci'ye gelen itirafların ardı arkası kesilmiyor. Ünlü psikoloğa gelen itiraflar adeta pes dedirtti.

Esra Ezmeci'ye gelen itiraf evlilikten soğuttu! "Kocam gece ayak parmaklarımı emerek uyuyor nasıl geçer?" 117

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, adından söz ettirmeye devam ediyor.