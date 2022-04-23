Esra Ezmeci’ye gelen itiraf takipçileri kahkahaya boğdu! “Kocam cinsellik sırasında deprem olur diye atlet pantolon ve ayakkabısını çıkarmıyor” Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye sosyal medyadan gelen itiraf okuyucuları adeta kahkahaya boğdu. Ezmeci’ye bir takipçisi: “Kocam cinsellik sırasında deprem olur diye atlet pantolon ve ayakkabısını çıkarmıyor” itirafında bulundu.

1 10 Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar yine şaşırtmadı.