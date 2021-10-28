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  3. Esra Hankulu cinayetinde yeni gelişme! Ümitcan Uygun'un müebbet hapis istemi kabul edildi

Esra Hankulu cinayetinde yeni gelişme! Ümitcan Uygun'un müebbet hapis istemi kabul edildi

İddianame Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ümitcan Uygun'a Hankulu'nu öldürmek suçlamasıyla "ağırlaştırılmış müebbet" talep edilirken, diğer iki sanığın "suç delillerini gizlemekten" 5 yıla kadar hapsi istendi.

Esra Hankulu cinayetinde yeni gelişme! Ümitcan Uygun'un müebbet hapis istemi kabul edildi

Ankara Mamak'taki evinde şüpheli biçimde öldürülen Esra Hankulu'nun ölümüyle alakalı aralarında Ümitcan Uygun'un da yer aldığı 3 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi. Ümitcan Uygun  "ağırlaştırılmış müebbet"ten yargılanacakken, diğer sanıkların "suç delillerini gizlemekten" dolayı 5'er yıl hapisleri isteniyor.

Ümitcan Uygun hakkında yeni gelişme! Müebbet hapsi istendi

BİR ŞEY YAPMADIKLARINI SÖYLEDİLER

İddianame Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı. İddianamede yer alanlara göre emniyet güçleri 3 Ağustos tarihinde ihbar üzerine Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve gidiyor. Burada Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini tespit ediliyor. Olayın yaşandığı gece aynı evde bulunan Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alınıyorlar. Sanıklar verdikleri ifadelerde Hankulu'na bir şey yapmadıklarını, ölümüyle alakalı bilgi sahibi olmadıklarını belirtiyorlar.

Ümitcan Uygun hakkında yeni gelişme! Müebbet hapsi istendi

İÇ KANAMA GEÇİRMİŞ

Dosyadaki Adli Tıp Raporu'nda Hankulu'nun künt kafa travmasına bağlı olarak iç kanama geçirerek öldüğü ifade edildi.

Ümitcan Uygun hakkında yeni gelişme! Müebbet hapsi istendi

UYGUN ÖLDÜRDÜ, DİĞERLERİ DELİL KARARTTI

İddianame içeriğinde Hankulu'nu Ümitcan Uygun'un öldürdüğü, diğer sanıkların da suç delillerini yok etmede Uygun'a yardım ettikleri belirtildi. 

Ümitcan Uygun hakkında yeni gelişme! Müebbet hapsi istendi

Tüm bu detaylar göz önüne alınarak Uygun'a "kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi" kasten öldürme suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", tutuksuz sanıklar Furkan G. ve Dilan C.'ye "suç delillerini karartmaktan" 5 yıla kadar hapis istendi.

19 Ocak 2022'de Ankara 9. Ceza Mahkemesinde sanıklar hakim karşısına çıkacak.

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