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Esra Hankulu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Esra Hankulu nasıl öldü, kim öldürdü?

Aleyna Çakır’ı ölümünden sorumlu olan Ümitcan Uygun’un geceyi beraber geçirdiği Esra Hankulu isimli genç kadının da ölü bulunduğu tespit edilmesinin hemen ardından gözler Esra Hankulu'nun kim olduğuna çevrildi. Peki Esra Hankulu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Esra Hankulu nasıl öldü, kim öldürdü? İşte detaylar...

Esra Hankulu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Esra Hankulu nasıl öldü, kim öldürdü?

Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından uzun süre gündemden düşmeyen Ümitcan Uygun yeniden skandal bir ölüm haberleriyle gündemde yer aldı. 18 gün önce tahliye edilen Ümitcan Uygun'un geceyi birlikte geçirdiği genç kadın Esra Hankulu'nun sabah saatlerinde yatağında ölü bulunması üzerine " Esra Hankulu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Esra Hankulu nasıl öldü, kim öldürdü? " soruları merak konusu oldu...

Esra Hankulu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Esra Hankulu nasıl öldü, kim öldürdü?

ESRA HANKULU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? ESRA HANKULU NASIL ÖLDÜ?

Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yaşayan Esra Hankulu(25) arkadaşları olan Furkan G. ve Dilan C.'yi arayarak, vefat eden babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. İsteğini belirtmesinin üzerine arkadaşları, genç kadının sevgilisi Ümitcan Uygun'u da alıp Hankulu'nun tek yaşadığı eve gittiler. Sevgilisi Ümitcan Uygun ile akşam alkol alan Hankulu, geceyi Ümitcan Uygun ile aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdiklerinde Esra Hankulu'yu yatağında ölü halde buldu.

Korkunç manzara ile karşılaşan arkadaşları Hankulu'nun ağzından kan geldiğini görünce genç kadını uyandırmaya çalıştı fakat başarılı olamadılar. Sağlık ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç kadının cesedi olay yerinde incelendikten sonra otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Esra Hankulu 1996 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 25 yaşında olan Hankulu'nun kişisel bilgilerine dair elimizde veri bulunmuyor. Detaylar tarafımıza ulaştıkça sizleri bilgilendireceğiz.

Esra Hankulu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Esra Hankulu nasıl öldü, kim öldürdü?

ESRA HANKULU'NU KİM ÖLDÜRDÜ?

Esra Hankulu Ankara'da geceyi sevgilisi Ümitcan Uygun ile aynı odada geçirmesinin ardından sabah saatlerinde yatağında ölü bulundu. Genç kadının cansız bedeni olay yerinde incelenirken, etrafında cep telefonunun olmadığı da gözlerden kaçmadı. İncelenen kamera kayıtlarında Uygun ile geceyi geçirdiği doğrulanınca Uygun gözaltına alındı.

 

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