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  3. Esra Hankulu paylaşımları sonrası harekete geçti! Ümitcan Uygun'un avukatından ünlülere suç duyurusu!

Esra Hankulu paylaşımları sonrası harekete geçti! Ümitcan Uygun'un avukatından ünlülere suç duyurusu!

Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun ölümüyle adı bir türlü gündemden düşmeyen Ümitcan Uygun'un avukatı sosyal medya mecralarında Uygun'a hakaret ettiği gerekçesiyle çok sayıda ünlü hakkında suç duyurusunda bulundu.

Esra Hankulu paylaşımları sonrası harekete geçti! Ümitcan Uygun'un avukatından ünlülere suç duyurusu!

Aleyna Çakır adıyla bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümünde baş şüpheli olan ve uzun süre adı gündemden düşmeyen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullandığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Ankara'da gözaltına alınmış daha sonra ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bir süre sonra cezaevinden çıkan Uygun, bu kez Ankara'nın Mamak ilçesinde Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle tekrar gündeme gelmişti. Olay gecesi Hankulu'nun yanında olduğu öğrenilen Ümitcan Uygun soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Akabinde ise sosyal medyada Ümitcan Uygun hakkında çok sayıda paylaşım yapılmıştı.

Esra Hankulu paylaşımları sonrası harekete geçti! Ümitcan Uygun'un avukatından ünlülere suç duyurusu!

İŞTE SUÇ DUYURUSUNDA ADI GEÇEN ÜNLÜLER

Yapılan paylaşımların ardından harekete geçen Uygun'un avukatı Alev Acar, müvekkili Ümitcan hakaret edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Sabah'ın haberine göre suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda adı geçen ünlü isimler arasında Deniz Akkaya, Fatih Ürek, Kemal Doğulu, Didem Şarman, Ayşe Arman, Hadise ve Turgay Demirel yer alıyor. 

Esra Hankulu paylaşımları sonrası harekete geçti! Ümitcan Uygun'un avukatından ünlülere suç duyurusu!

DENİZ AKKAYA: ULAN ŞEREFSİZİN ŞEREFSİZ KANDAŞI

Deniz Akkaya'ya resmi Instagram hesabından "Ümitcan Uygun adına açılan hesaptan gazetecilere tehdit" haberini paylaşarak, "Ümitcan Uygun adına açılan hesaptan gazetecilere tehdit" haberinin altına "Lan ağzımı bozacağım. Ulan şerefsizin şerefsiz kandaşı. Hala hala tehdit. Kimi tehdit ediyorlar bunlar. Şunun abisi meydan dayağı istiyor belli oldu. Cezası ne ise ödeyelim ama bunun aklı başına gelsin" ifadelerini kullanmıştı.  yorum üzerine suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Esra Hankulu paylaşımları sonrası harekete geçti! Ümitcan Uygun'un avukatından ünlülere suç duyurusu!

HADİSE: CANİ SERBEST BIRAKILDI

Ünlü şarkıcı Hadise'de Esra Hankulu'nun ölümü hakkında,  "Daha önce başka bir kadını öldüren bir cani serbest bırakıldı. Bugün yanında bulunan başka bir kadın daha ölü bulundu. Yazık" paylaşımında bulunmuştu.

UYGUN'UN AVUKATI: YASAL HAKLARI İHLAL EDİLİYOR

Suç duyuruları hakkında açıklama yapan Uygun'un avukatı Alev Acar şunları kaydetti: 

"Müvekkilin haklarını korumak adına birçok kişiye hakaret ettikleri gerekçesi ile suç duyurusunda bulunduk. Ne yazık ki bu isimler arasında; ünlüler, sosyal medya fenomenleri, milletvekilleri, gazeteciler de yer almakta. Takipçisi yüksek sosyal medya kullanıcıları, ünlüler ve milletvekilleri tarafından yapılan paylaşımlar ile müvekkil hakkında yürütülen soruşturmalara ilişkin olarak sosyal medya üzerinden bir baskı oluşturulmaya çalışılmakta ve müvekkilin anayasal hakları ihlal edilmektedir. Yargılamanın yapılacağı yer mahkemelerdir. Sosyal medya platformları üzerinden herhangi bir soruşturmayı yönlendirecek şekilde paylaşım yapılarak, soruşturmalara dahil olunması hukuki güvenirliğin azalmasına, insanların adalete olan inancının zedelenmesine neden olmaktadır" 

Ümitcan Uygun'un Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin ilk ifadesi ortaya çıktı

Tayfun Altuntaş
Editör
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